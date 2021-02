Energia: Eurostat, nel 2019 calano combustibili fossili al 71 per cento nell'Ue, Italia al 79 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Ue, però, si fa ancora affidamento in gran parte sui combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico nazionale complessivo, illustrato dal rapporto tra i combustibili fossili e l'energia lorda disponibile. Nel 2019, Malta (97 per cento) è stato lo Stato membro dell'Ue con la quota più elevata di combustibili fossili nell'energia lorda disponibile, seguita da Cipro e Paesi Bassi (entrambi 92 per cento), Polonia (90 per cento), Irlanda (89 per cento), Grecia (86 per cento) e Lussemburgo (82 per cento). La maggior parte degli altri Stati membri aveva quote comprese tra il 60 per cento e l'80 per cento. Solo la Svezia (32 per cento), la Finlandia (43 per cento) e la Francia (50 per cento) avevano quote inferiori al 60 per cento. (segue) (Beb)