Energia: Eurostat, nel 2019 calano combustibili fossili al 71 per cento nell'Ue, Italia al 79 per cento (3)

- Dell'Ue, negli ultimi 10 anni, solo la Lituania ha aumentato la sua quota di combustibili fossili nell'energia lorda disponibile di 10 punti percentuali (dal 56 per cento nel 2009 al 66 per cento nel 2019). La diminuzione maggiore di 19 punti percentuali è stata misurata in Danimarca (dall'83 per cento al 64 per cento), seguita da vicino dall'Estonia (dall'86 per cento al 73 per cento) e dalla Finlandia (dal 56 per cento al 43 per cento). Confrontando il 2019 al 2018, solo due Stati membri dell'Ue, Lettonia e Austria, hanno aumentato la loro quota di combustibili fossili nell'energia lorda disponibile, ciascuno di 1 punto percentuale. Le cifre di otto Paesi sono rimaste le stesse. Tra gli altri Paesi, le maggiori diminuzioni sono state in Estonia con 12 punti percentuali, Slovacchia con 4 punti percentuali, seguita da Belgio e Danimarca, ciascuna con 3 punti percentuali. (Beb)