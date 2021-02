Sanità: Anafe, sigaretta elettronica ha potenziale nel piano europeo di lotta al cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria, Anafe, accoglie con favore lo European Beating Cancer Plan presentato oggi dalla Commissione europea come strumento per ridurre significativamente il numero di morti per cancro. Tuttavia, l’Associazione denuncia in una nota come, all’interno del pilastro della prevenzione, sia non solo del tutto assente il principio del “rischio ridotto”, che garantisce un’alternativa a migliaia di fumatori che non riescono ad abbandonare la sigaretta, ma anche una pericolosa equiparazione tra sigaretta elettronica e fumo tradizionale. “Un’occasione persa per aiutare tutti coloro che ogni anno rischiano di contrarre malattie legate al fumo: è con rammarico che notiamo come il piano europeo anti cancro non abbia attuato un approccio basato sui fatti scientifici nei confronti di questa dipendenza, anzi al contrario abbia messo sullo stesso piano, ideologicamente, fumo tradizionale e prodotti a rischio ridotto”, ha commentato Umberto Roccatti, presidente di Anafe Confindustria, aggiungendo che la Commissione “non può chiudere gli occhi di fronte a uno strumento che in molti paesi ha già dimostrato grande successo ed è stato inserito nelle linee guida nazionali di lotta al tabagismo”. (segue) (Com)