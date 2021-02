Sanità: Anafe, sigaretta elettronica ha potenziale nel piano europeo di lotta al cancro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha continuato in tema di aromi è stato già ampiamente dimostrato come “proprio la loro presenza sia fondamentale nel processo di cessazione del tabacco, e siano un elemento strategico di disassuefazione”. “In Italia, i dati dell’Iss ci indicano la crescente percentuale di persone che hanno smesso di fumare grazie all’utilizzo di sigarette elettroniche, che, grazie alla gestualità della sigaretta tradizionale ma prive di tutte le sostanze cancerogene in essa presenti, risulta 5 volte più efficace di cerotti e altri medicinali”, ha spiegato, sottolineando che oltre l’80 per cento dei fumatori non riesce a smettere di fumare. “Siamo quindi stupiti di come la Commissione non voglia incentivarne l’uso, considerate le percentuali di successo nettamente superiori rispetto a farmaci o altre terapie: dopo tutte le evidenze scientifiche, non solo è grave considerare la sigaretta elettronica marginale nella lotta al fumo e continuare così ad esporre milioni di fumatori al rischio di cancro, ma ancor più assurdo che siano paragonate al fumo tradizionale, che causa quasi un terzo dei casi di cancro in Europa”, ha concluso. (Com)