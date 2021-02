Trasporto aereo: compagnia ucraina SkyUp lancia collegamenti Bari-Kiev dal 29 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 29 maggio la compagnia low cost ucraina SkyUp attiverà il collegamento diretto tra Bari e Kiev. Come riferisce un comunicato stampa, il volo sarà operato con un B737 ogni martedì e sabato della settimana. “Per la prima volta in assoluto viene istituito un servizio di linea regolare tra Kiev e la nostra regione", ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia. "Il nuovo volo segna un traguardo importante del progetto di espansione verso i Paesi dell’est, previsto dal nostro Piano strategico, che la pandemia ha di fatto rallentato. Tali aree, infatti, esprimono non solo un rilevante traffico 'incoming', ma sugellano il forte legame con la numerosa comunità ucraina presente in Puglia e nelle aree limitrofe. Il collegamento aereo rappresenta, inoltre, l’importante opportunità di garantire i flussi del turismo religioso determinati dal culto di San Nicola, la cui devozione è fortemente diffusa anche tra gli ortodossi ucraini”, ha proseguito. (segue) (Com)