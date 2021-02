Trasporto aereo: compagnia ucraina SkyUp lancia collegamenti Bari-Kiev dal 29 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SkyUp Airlines è una compagnia aerea ucraina di proprietà privata. La compagnia opera secondo il modello ibrido effettuando regolari voli low cost e voli charter. Il programma per l'estate 2021 include voli per 21 paesi e più di 60 destinazioni internazionali da Kiev: la rete di rotte interesserà l'Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Bulgaria, Cipro, Albania, Turchia, Polonia, Germania, Serbia, Paesi Bassi , Slovacchia), Caucaso (Georgia, Armenia) e Medio Oriente (Israele, Giordania). La flotta della compagnia è costituita da 11 B737. Da marzo 2020, il vettore ha anche sviluppato un'attività di trasporto merci. Secondo la State Aviation Administration, il vettore aereo è uno dei cinque più grandi in Ucraina per volumi di traffico passeggeri. In termini di tasso di crescita della rete di rotte nel biennio 2018-2019, SkyUp Airlines è diventata, secondo l'ultimo rapporto Anker, una delle compagnie aeree più dinamiche in Europa. (Com)