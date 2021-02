© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi sulla risposta al Coronavirus si è concentrata sulla situazione epidemiologica e sui vaccini, in particolare sulla "collaborazione con le aziende per aumentare la produzione, sullo scambio delle migliori pratiche per accelerare la produzione e sulla consegna su larga scala". Lo ha spiegato via Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)