Kosovo: al via domani la campagna elettorale per il voto del 14 febbraio (2)

- Tre sono i principali contendenti alle prossime elezioni politiche in Kosovo: il Movimento Vetevendosje guidato da Albin Kurti, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) di Enver Hoxhaj e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) del premier uscente Avdullah Hoti. A tenere banco in questi giorni che precedono l'inizio ufficiale della campagna elettorale sono sopratutto la gestione della pandemia del Covid-19 con le conseguenti restrizioni, il rilancio economico del Paese e la decisione della Corte suprema kosovara sull'esclusione dalla corsa elettorale dell'ex premier Kurti, principale favorito secondo i sondaggi alle elezioni in programma il 14 febbraio. Non è ancora chiaro se Kurti rispetterà la decisione della Corte suprema, mentre continua a partecipare a comizi elettorali in favore del suo partito. "Le elezioni sono la libera espressione dei cittadini per il loro Parlamento. Non è giusto per loro tenere elezioni circondati dalla polizia, con le unità speciali, 21 anni dopo la liberazione", ha dichiarato il leader dell'Ldk Isa Mustafa scrivendo su Facebook. "Elezioni violente non sono la soluzione. Nessuno è il primo se deve barricarsi per incontrare i cittadini", ha affermato Mustafa secondo cui "il Kosovo ha bisogno di elezioni democratiche e non di un populismo rampante". (segue) (Alt)