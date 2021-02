Kosovo: Vetevendosje non sostituirà leader Kurti da sua lista elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje non sostituirà dalle liste elettorali il suo leader, Albin Kurti, nonostante l'esclusione stabilita dalla Commissione elettorale Commissione elettorale centrale (Cec) e confermata dalla Corte suprema. Lo ha detto il rappresentante di Vetevendosje dentro la Cec, Sami Kurteshi, secondo quanto riportato dal portale di informazione "Gazeta Express". Kurteshi ha detto che la lista elettorale avrà 110 candidati, il che implica che Kurti, che guida la lista, non sarà sostituito. La scorsa settimana la Corte suprema del Kosovo ha stabilito che l'ex primo ministro del Kosovo e leader di Vetevendosje non può candidarsi alle prossime elezioni anticipate del 14 febbraio in quanto a suo carico spicca una condanna poi sospesa per il lancio di fumogeni nel 2018 in Parlamento. Kurteshi, al termine di una riunione della Cec, ha detto che Vetevendosje ha deciso di non modificare la sua lista elettorale. (segue) (Alt)