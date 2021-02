Kosovo: al via oggi la campagna elettorale per il voto del 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale per le elezioni parlamentari anticipate del 14 febbraio in Kosovo inizia ufficialmente oggi e durerà fino al 12 febbraio. Secondo quanto osserva la stampa di Pristina, due dei temi principali della politica estera del Kosovo, il dialogo con la Serbia e la liberalizzazione dei visti nell'Ue, non stanno trovando spazio nella campagna elettorale incipiente. Dai principali partiti politici kosovari non sono arrivati programmi chiari sul futuro del dialogo tra Pristina e Belgrado e tale tema sarebbe stato a malapena menzionato durante gli incontri con i cittadini. Gli analisti politici del Paese ritengono che la ragione per questo scenario è da individuare nel fatto che non si tratta di temi considerati "popolari" per catalizzare i voti, in questa campagna elettorale decisiva per la formazione della nuova maggioranza di governo e per l'elezione del nuovo presidente della repubblica. (segue) (Alt)