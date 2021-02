Regno Unito-Spagna: "El Mundo", Madrid senza ambasciatore a Londra per "diverse settimane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna potrebbe rimanere priva del suo ambasciatore a Londra ancora per "diverse settimane". Secondo fonti diplomatiche consultate dal quotidiano "El Mundo", il governo deve ancora presentare una richiesta di autorizzazione a Londra con il nome del sostituto di Carlos Bastarreche, In attesa della nuova nomina, il posto vacante è ricoperto dall'incaricato d'affari José Maria Fernandez López de Turiso. Fonti del ministero degli Esteri hanno assicurato a "El Mundo" che processo è in corso e che la nomina del nuovo ambasciatore "sarà nota presto". Le scadenze, dunque, saranno "rispettate" in breve tempo dato il "rapporto molto buono" tra i governi di Spagna e Regno Unito. Una volta che la proposta di nomina sarà accettata da Londra, il Consiglio dei ministri la ratificherà ed il trasferimento potrebbe avvenire già nei giorni immediatamente successivi.(Spm)