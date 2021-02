Governo: al via consultazioni di Draghi con i partiti, esecutivo tecnico o politico? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tifa per Draghi anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in una intervista a "la Repubblica" si dice "felice” di vedere una personalità come lui pronta a guidare il Paese. E a chi si domanda perché la crisi risponde: "Se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte. Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia", auspicando che l’ex presidente della Bce guiderà il Paese fino a fine legislatura, ovvero al 2023. (segue) (Rin)