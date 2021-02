Governo: al via consultazioni di Draghi con i partiti, esecutivo tecnico o politico? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esito della riunione del centrodestra è interlocutorio, con Forza Italia che prende tempo sul sostegno al premier incaricato anche se molti esponenti spingono per gettare il cuore oltre l’ostacolo e appoggiare da subito l’ex presidente della Banca centrale europea. Ma la linea che esce dal vertice è dettata dalla prudenza. Prima si ascolterà ciò che Draghi ha da dire, che idea di Paese proporrà e per andare dove. Tra i più recalcitranti ad un sostegno immediato al premier incaricato, Giorgia Meloni. "Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al governo Draghi. Gli italiani hanno il diritto di votare", scrive sui social. Non distante dalle posizioni della Meloni, il leader della Lega Matteo Salvini, per il quale le elezioni sarebbero la strada maestra, ma che apre all’idea di ascoltare cosa Draghi avrà da dire prima di prendere una decisione unitaria nel centrodestra. (Rin)