Francia: sondaggio, francesi favorevoli a una serrata rigida

- Il 55 per cento dei cittadini francesi vuole il ritorno di una serrata "rigida" come quella della primavera scorsa per arginare il coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il dato è aumentato di sette punti in una settimana. In merito agli annunci fatti dal primo ministro Jean Castex il 29 gennaio sull'inasprimento delle restrizioni, i francesi risultano essere divisi, con il 50 per cento che si dice favorevole e il 50 per cento contrario. Inoltre, il 73 per cento dei cittadini si dice "preoccupato" dalla crisi sanitaria, mentre il 20 per cento sarebbe addirittura "molto preoccupato". (Frp)