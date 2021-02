Sardegna: la finanziaria tecnica sarà esaminata dal Consiglio Regionale il prossimo 11 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitterà alla prossima settimana la discussione in Consiglio regionale sul testo unificato degli Enti Locali prevista inizialmente per ieri. Il provvedimento sarà esaminato dall'assemblea dopo l'approvazione della finanziaria tecnica che l'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino ha illustrato questa mattina durante la conferenza dei capigruppo. La manovra, indispensabile per superare l'esercizio provvisorio che scadrà il prossimo 28 febbraio, assicurerà risorse per la salute, la continuità territoriale, il fondo unico degli enti locali. Prevista anche una variazione di bilancio per aggiornare gli stanziamenti e prevedere azioni per reggere le conseguenze economiche della pandemia. Saranno anche affrontate le questioni della compensazione delle minori entrate a causa della pandemia e del lockdown e quella della quota di risorse spettanti alla nostra isola dallo strumento del NextGenerationEU che richiedono un dialogo con lo Stato. (Rsc)