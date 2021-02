Cipro: ministro Esteri britannico Raab oggi in visita nell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab si trova oggi in visita ufficiale a Cipro, in vista della conferenza informale voluta dalle Nazioni Unite per l'inizio di marzo allo scopo di rilanciare i negoziati sulla questione cipriota. Nell'agenda del ministro britannico, per la prima volta in visita nell'isola del Mediterraneo orientale, ci sono una serie di incontri: con il presidente Nikos Anastasiades, con il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides e con il leader turco cipriota Ersin Tatar. La visita di Raab a Cipro è la prima di un capo della diplomazia di Londra dal 2016 e punta a ribadire il sostegno del Regno Unito ad una soluzione duratura per la questione cipriota. "Regno Unito e Cipro hanno rapporti storici e profondi, che spaziano dall'istruzione, alla difesa, al commercio e - più importante di tutto - tra i nostri popoli", ha affermato Raab in vista della sua visita a Nicosia. "Lavoreremo da vicino con i nostri partner ciprioti per portare avanti gli sforzi per una soluzione di successo al conflitto a Cipro, nell'ambito dei colloqui voluti dall'Onu nelle prossime settimane", ha aggiunto Raab. Il ministro britannico incontrerà inoltre i soldati del Regno Unito che servono nella missione di peacekeeping dell'Onu Unficyp. In programma anche un colloquio con il rappresentante speciale del segretario generale Onu a Cipro, Elizabeth Spehar. (segue) (Res)