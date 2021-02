Cipro: ministro Esteri britannico Raab oggi in visita nell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione cipriota, così come la situazione nel Mediterraneo orientale, sono stati anche temi centrali del colloquio avuto martedì a Londra da Raab con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. Al centro del colloquio ci sono stati gli ultimi sviluppi sulla questione cipriota, in vista della conferenza informale sul problema cipriota che dovrebbe svolgersi a marzo a livello dei ministri nel formato a cinque con i tre Paesi garanti: Grecia, Turchia e Regno Unito. Una riunione informale sulla questione cipriota alla presenza dei rappresentanti anche dei tre Paesi garanti (Grecia, Turchia e Regno Unito) si terrà negli Stati Uniti sotto gli auspici del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres all'inizio di marzo. La conferenza sarà ospitata a Greentree a Long Island nello Stato di New York, in un resort delle Nazioni Unite dove in passato si sono svolti altri incontri simili. La riunione si svolgerà a livello di ministri degli Esteri, il che significa che saranno presenti anche il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu oltre al segretario di Stato britannico Dominic Raab. Secondo la stampa greca, a margine dell'incontro è previsto un incontro bilaterale tra Dendias e Cavusoglu, il primo dalla ripresa dei colloqui esplorativi tra Grecia e Turchia avviati a Istanbul. (segue) (Res)