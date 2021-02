Russia: Ovd-Info, dal 23 gennaio disposti 750 arresti amministrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 23 gennaio sono state emesse dai tribunali russi ordini di arresto amministrativo per circa 750 persone, a seguito delle proteste a sostegno dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj. Sono i dati forniti dell'organizzazione non governativa Ovd-Info. Nella sola giornata del 3 febbraio, i tribunali russi hanno ordinato l'arresto amministrativo di 96 persone. Complessivamente sono state comminate pene per un totale di 6.300 giorni di detenzione. I tribunali hanno anche inflitto oltre 500 sanzioni pecuniarie per un importo di oltre 6 milioni di rubli (66 mila euro).(Rum)