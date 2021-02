Georgia: premier Gakharia, restrizioni Covid resteranno in vigore durante fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni imposte a causa del coronavirus verranno mantenute durante i fine settimana. Lo ha detto il premier georgiano, Giorgi Gakharia, prima della seduta odierna di governo. Secondo Gakharia, oltre ad allentare le restrizioni, dovrebbe essere rafforzato il rispetto delle normative. "Le restrizioni verranno mantenute durante i fine settimana. Un ulteriore allentamento delle restrizioni avverrà dopo il 15 febbraio e una progressiva riduzione delle misure verrà presa in considerazione tra una settimana. Alla prossima sessione di governo saremo in grado di dire ai nostri cittadini quali restrizioni saranno eliminate”, ha detto il premier georgiano. “Tutto ciò, ovviamente, aumenta la nostra responsabilità, non solo per ogni cittadino, azienda, cittadini specifici, ma per tutti i tipi di organizzazioni. Tutti dovrebbero capire che oltre ad allentare le restrizioni, dovremmo prenderci cura di rispettare le regole", ha detto Gakharia. (Rum)