Vaccino: Magrini (Aifa), studi AstraZeneca erano frammentati, stanno arrivando precisazioni

- Sul vaccino AstraZeneca "gli studi erano frammentati e stanno arrivando varie precisazioni". Lo ha detto Nicola Magrini, direttore ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24, spiegando che rimane più adatto "per gli over 55". Magrini ha poi aggiunto che "la mezza dose è solo un ipotesi, mentre il timing a 12 settimane sulla seconda dose un utile precisazione per vaccinare più persone".(Rin)