Roma: Raggi, a giorni termina riqualificazione via IV Novembre, ultimi interventi di notte

- Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà chiuso. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Nel frattempo è stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia - aggiunge Raggi che pubblica anche alcune foto della riqualificazione -. Come vedete i sanpietrini sono stati tolti: rimangono solo ai bordi. Così come prevede il nostro piano sanpietrini.La strada è ora più sicura, soprattutto per motociclisti e scooteristi che ogni giorno la percorrono per entrare nel centro storico. E già da alcune settimane possono apprezzarne i benefici rispetto al passato. Sono stati realizzati anche degli attraversamenti pedonali e lo spartitraffico in sanpietrini in via Cesare Battisti: sono un’ottima soluzione per potenziare la sicurezza dei pedoni. Per non arrecare disagio ai cittadini - conclude -, gli ultimi interventi, come la segnaletica definitiva, saranno effettuati di notte".(Rer)