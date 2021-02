Governo: Serracchiani (Pd), soluzione a crisi ancora non c'è, voto sullo sfondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è stata irresponsabilità da parte di Renzi. Il voto è una possibilità se non si riesce a trovare una soluzione e, in questo momento, la soluzione ancora non c'è". Queste le parole di Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito democratico, ai microfoni di "Radio Anch'io", su Rai Radio1. "La consapevolezza del Pd è di lavorare fino in fondo", ha aggiunto. "Noi ci siamo, abbiamo cercato di evitare la crisi in tutti i modi, ed ora, per il rispetto e per le scelte di Mattarella, cerchiamo di accompagnare questo percorso. Certo sarebbe complicato in caso avere come compagni politici anti europeisti", ha spiegato l'esponente Dem. "Abbiamo fatto un investimento importante in questo anno e mezzo in questo governo. Abbiamo lavorato insieme e abbiamo affrontato questo momento straordinario e non vorremmo che questo patrimonio si disperdesse", ha ribadito Serracchiani.(Rin)