Libia: Consigliere di Stato Faraj, improbabile che una lista ottenga il 60 per cento

- Il membro dell'Alto Consiglio di Stato libico e della Conferenza generale dal 2012, Moussa Faraj, ha affermato che i risultati delle elezioni per i candidati alla guida del Consiglio presidenziale sono attesi, data la diversità dei membri del dialogo in termini di loro affiliazioni e background. Faraj ha indicato in un intervento trasmesso dal canale "Libya al Ahrar" dalla Turchia che i risultati emersi finora sono indicativi della diversità delle varie forze in campo. “Credo che le liste non saranno completate fino ad oggi. Perché ci sono alcuni candidati che vogliono formare una lista forte che attiri voti, specialmente al primo turno. Non mi aspetto che nessuna lista ottenga il 60 per cento. Quello che ci aspettiamo è che le liste riceveranno voti diversi senza questa percentuale, il che significa che un secondo turno finale sarà necessario tra le prime due liste", ha dichiarato. (Lit)