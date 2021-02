Libia: Lna, al vaglio meccanismi per l'uscita dei mercenari dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare congiunto 5+5 in Libia, che si riunisce a Sirte, "sta esaminando i meccanismi attuativi per l'uscita dei mercenari stranieri dalla Libia". Lo ha annunciato uno degli alti ufficiali dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khaled Mahjoub, alla stampa libica. Le riunioni che si svolgono a Sirte tra i delegati delle due parti in conflitto proseguono anche con la discussione sullo scambio di prigionieri e la riapertura della strada costiera, fa sapere l'ufficiale di Bengasi. (Lib)