Libia: leader partito repubblicano Aquil, disarmare le milizie

- Il presidente del partito della Coalizione repubblicana in Libia e analista politico, Ezz el Din Aqil, ritiene che la metodologia seguita dalla rappresentante ad interim del segretario generale dell'Onu, Stephanie Williams, sia "completamente sbagliata". Secondo Aqul, i Paesi che in passato hanno riacquistato il loro prestigio e raggiunto pace e stabilità non hanno seguito affatto questo meccanismo, ma "si sono basati sul riunire i signori della guerra per negoziare un accordo di pace e imporre loro obblighi sulla questione del disarmo". Aquil ha dichiarato durante un intervento sul programma "Panorama", in onda ieri sera sul canale "Libya al Hadath", che "i signori della guerra e i gruppi armati principali dovrebbero essere presi di mira disarmando e smantellando le loro milizie". (Lit)