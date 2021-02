Libia: ufficiali turchi addestrano le forze della Marina del Gna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ufficiali turchi hanno iniziato ad addestrare la Marina del Governo di accordo nazionale libico (Gna) nell’ambito della difesa navale e nel sostegno alla Guardia costiera. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa turco in una dichiarazione. "L'addestramento rivolto alle Forze armate libiche prosegue nell'ambito dell'accordo di cooperazione militare concluso tra i due Paesi", nel novembre 2019, ha detto il ministero della Difesa turco, in una nota corredata da una serie immagini. L'esercitazione giunge nel pieno del dibattito in corso sugli interventi turchi in Libia previsti dall'accordo concluso dal premier Fayez al Sarraj nel novembre 2019 e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel novembre 2019 a Istanbul. (Lit)