Innovazione: Regione Lazio, al via seconda call di "Boost your ideas"

La Regione Lazio lancia la seconda call "Boost your ideas" chiedendo a innovatori, team e startup, soluzioni per affrontare il futuro dopo l'emergenza Covid-19. Il programma è affiancato da un gruppo di partner che possono indirizzare, accogliere, sostenere e stimolare le idee e i team di innovatori. Alle migliori idee che parteciperanno alle sfide per lo scouting di soluzioni innovative per il riposizionamento competitivo del Lazio sarà riservato un percorso di mentorship per una rosa di 45 semifinalisti che concorreranno ai premi, sia sotto forma di servizi che di contributi in denaro. La call è riservata startup e micro, piccole e medie imprese (mpmi), team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità, spin-off di dipartimenti e istituti di università e centri di ricerca.