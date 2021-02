Innovazione: Regione Lazio, al via seconda call di "Boost your ideas" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi proposti sono: "Sostenibilità e resilienza", soluzioni per valorizzare l'economia circolare, economia del mare, smart city, bioeconomia e green economy. "Digitalizzazione", nuovi servizi e modelli di business in grado di connettere i diversi attori, fornitori, produttori, distributori e clienti, in maniera più efficiente ed efficace, incluse soluzioni b2b che sfruttino il digitale, ricostruzione delle filiere produttive, soluzioni per la logistica industriale e commerciale. "Cultura, turismo e life style", soluzioni per nuove modalità di svolgimento di eventi culturali e di networking, fiere, anche a distanza. Proposte che favoriscono la ripresa delle filiere legate al turismo, alla moda, all'Italian Lifestyle e alla fruizione delle risorse culturali e ambientali. "Semplificazione nella P.a.", soluzioni per immaginare un nuovo rapporto tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione e per favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici da parte dei governi locali. (segue) (Com)