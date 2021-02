Innovazione: Regione Lazio, al via seconda call di "Boost your ideas" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, "Valorizzazione dei risultati di ricerca e innovazione", soluzioni generate dal rapporto tra ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, inclusi prodotti e servizi innovativi in tema di scienze della vita e finanza per fronteggiare la crisi. "Fragilità sociali", soluzioni per migliorare la "nuova normalità" della popolazione, per sostenere i gruppi a rischio di marginalizzazione e facilitare il dialogo con le istituzioni. "Ripresa del lavoro", iniziative per fronteggiare il cambiamento e generare nuove occasioni di impresa e di lavoro. Soluzioni per favorire la digitalizzazione nell'educazione e nella formazione. "Logistica e distribuzione", soluzioni innovative e nuovi modelli di business per la logistica di prossimità, per la riconnessione e digitalizzazione delle reti, per dare risposta ai cambiamenti di comportamento dei consumatori. (segue) (Com)