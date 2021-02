Innovazione: Regione Lazio, al via seconda call di "Boost your ideas" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile presentare idee fino alla mezzanotte del 15 marzo 2021. La prima call di Boost your ideas si è chiusa il 13 ottobre 2020, con ben 301 proposte ricevute, suddivise in diversi settori: cultura e turismo (20 per cento), digitalizzazione (29 per cento), fragilità sociale (7 per cento), innovazione e ricerca (12 per cento), logistica e distribuzione (5 per cento), semplificazione Pubblica Amministrazione (1 per cento), sostenibilità (15 per cento), ripresa del lavoro (11 per cento). La procedura di valutazione è in fase avanzata e a breve saranno resi noti i primi 12 team/startup che si sono aggiudicati i 10 premi da 5.000 euro e i 2 premi da 20.000 euro. È prevista anche una terza call, dal 28 giugno 2021 al 9 agosto 2021. (segue) (Com)