Innovazione: Regione Lazio, al via seconda call di "Boost your ideas" (5)

- "Quello di Boost your Ideas per noi è un progetto molto importante – ha dichiarato in una nota l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli – Dopo l'indubbio successo della prima call che ha visto arrivare oltre 300 proposte di soluzioni innovative in grado di migliorare la vita delle persone dopo il Covid-19 da parte di team di innovatori, ricercatori, startup e piccole imprese, ecco ai blocchi di partenza una seconda call, che garantirà premi in denaro per 90.000 euro ai 12 migliori progetti, in modo che possano essere sviluppati e attirare così potenziali investitori e provare a generare nuove imprese innovative. Anche questa è una via per porre le basi di un nuovo modello di sviluppo per il dopo Covid-19. Perché il mondo non sarà più lo stesso dopo la pandemia e dobbiamo farci trovare pronti per le nuove sfide che ci aspettano", ha concluso Orneli. (Com)