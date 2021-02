Droga: traffico di cocaina da Sud America, 12 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 120 agenti della Polizia di Stato sono impegnati in arresti e perquisizioni in una vasta operazione antidroga in provincia di Vicenza, Reggio Calabria e Trento, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal l’Ufficio del gip del Tribunale di Venezia nei confronti di 12 persone, ritenute a vario titolo indiziati di traffico di stupefacenti, in particolare dell’importazione di ingenti quantitativi di cocaina da Sud America. contestualmente la Guardia di finanza di Vicenza ha eseguito sequestri preventivi, ai fini della confisca, di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità di alcuni indagati, per un valore di circa 246.000 euro. Le indagini, dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia, sono state avviate nel 2017 ed hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un sodalizio criminale con base operativa in provincia di Vicenza, composto da soggetti di origine calabrese. (Ren)