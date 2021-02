Taiwan: Covid, apertura scuole slitta al 22 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole primarie e medie di Taiwan posticiperanno l'inizio del prossimo semestre di quattro giorni, al 22 febbraio. Lo ha reso noto il dipartimento dell'Istruzione dell'Isola in un comunicato stampa. Alle università è stato richiesto di iniziare il nuovo semestre dopo il 22 febbraio. Tutti gli studenti internazionali in arrivo a Taiwan per il nuovo semestre dovranno essere sottoposti ai test del coronavirus al termine della quarantena, ha spiegato il dipartimento. Secondo l'agenzia locale di monitoraggio dell'epidemia, Taiwan ha segnalato due casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, entrambi riguardanti persone provenienti dall'Indonesia. Il numero totale di casi a Taiwan è salito a 917, dato aggiornato a ieri. Otto sono i deceduti, 834 i guariti e 75 i pazienti ancora ricoverati.(Cip)