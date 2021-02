Francia-Ungheria: ministro degli Esteri Szijjarto in visita a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, è volato questa mattina in Francia. Lo comunica lui stesso attraverso Facebook. "Durante la pandemia siamo stati in grado di portare a termine otto investimenti francesi per un valore di 5,2 miliardi di fiorini (14,6 milioni di euro). Le compagnie francesi rappresentano il quinto maggiore investitore in Ungheria. Oggi vado a Parigi per nuove negoziazioni", ha scritto il capo della diplomazia di Budapest. (Vap)