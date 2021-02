Molise: consigliera Fanelli, bandi società sportive siano equi e tutelino anche le piccole realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli aiuti regionali per il comparto dello sport rischiano di rimanere fuori le piccole società sportive, o anche le associazioni affiliate a discipline sportive meno comuni e che, per questo, hanno un numero minore di tesserati. Infatti, non solo il bando da 2 milioni di euro a valere sui Fondi Sviluppo e Coesione prevede, per tutti i soggetti ammessi a fare domanda, una mole di carteggi da produrre e procedure complesse da attuare, ma la 'forbice' per l'applicazione dei criteri potrebbe anche chiudersi senza consentire l'accesso agli aiuti alle piccole realtà territoriali. Lo rileva in una nota la Consigliera regionale del Molise Micaela Fanelli. "Quelle presenti in tanti centri della regione che, non solo si fondano sull'impegno volontario dei propri associati, ma svolgono un ruolo fondamentale di aggregazione e punto di riferimento per chi vive nelle aree interne come le nostre", aggiunge. (segue) (Gru)