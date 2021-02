Brexit: "discussione costruttiva" Regno Unito-Ue su Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico e l'Unione europea hanno fatto voto di "lavorare intensamente" per ridurre le tensioni legate ai controlli doganali post-Brexit nei porti nordirlandesi sulle merci provenienti dalla Gran Bretagna. In un comunicato congiunto, il ministro dell'Ufficio di gabinetto britannico Michael Gove e il vice presidente della Commissione europea Maros Sefcovic hanno definito l'incontro come una "discussione costruttiva", organizzato in seguito alla sospensione dei controlli doganali da parte nordirlandese a causa di intimidazioni giunte in direzione del personale addetto alle verifiche. Entrambe le parti hanno condannato "senza riserve" minacce e intimidazioni, ripetendo il proprio impegno a rispettare gli Accordi del Venerdì Santo e l'implementazione "corretta" del protocollo sull'Irlanda del Nord dell'accordo Brexit. Fonti vicine alle due parti hanno però riferito che non ci sarebbero stati grandi progressi nelle discussioni, ma che i toni sarebbero distesi e sia Gove che Sefcovic si sarebbero detti disponibili a continuare a discutere. Il Regno Unito ha chiesto l'estensione fino al 2023 del periodo di grazia sui controlli sulle esportazioni verso l'Irlanda del Nord, il quale garantisce controlli "meno puntuali" e dovrebbe invece terminare a marzo di quest'anno. La prima ministra nordirlandese Arlene Foster tuttavia ha messo in guardia Londra sul fatto che una semplice estensione del periodo di grazia non risolverebbe il problema, e nella sua visione il protocollo nordirlandese "non può funzionare" e andrebbe semplicemente sostituito. (Rel)