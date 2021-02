Giappone: golpe Myanmar, migliaia di persone protestano a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro del Consiglio di sicurezza è iniziato alle 10 del mattino ora locale, le 16 in Italia, e si è svolta a porte chiuse. In Myanmar al momento la situazione appare sotto il controllo dei militari, che hanno dichiarato lo stato d’emergenza per un periodo di un anno e annunciato la convocazione di nuove elezioni. Nelle strade della capitale Naypyidaw e delle maggiori città tra cui Yangon è aumentata la presenza di militari e di mezzi delle forze armate, inducendo l’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, a sollevare il timore di una violenta repressione del dissenso, anche se per il momento non sono previste manifestazioni di protesta. (segue) (Fim)