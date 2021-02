Usa: Cdc, riapertura scuole non necessita di vaccinazione insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno preso posizione in merito alla riapertura delle scuole primarie e secondarie nel Paese, chiuse in diversi Stati Usa anche per effetto delle pressioni dei sindacati degli insegnanti, che contestano rischi per la salute dei loro iscritti. Dopo mesi di assenza degli studenti dai banchi di scuola, sostenuta come necessaria soprattutto dai Democratici, il presidente Joe Biden punta ora a riaprire le scuole entro cento giorni. Per farlo, però, la Casa Bianca dovrà superare le resistenze dei sindacati degli insegnanti, importanti donatori del Partito democratico. A Biden è giunto il sostegno della direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, che con le sue ultime dichiarazioni ha significativamente ammorbidito la posizione ufficiale dell'agenzia in merito al rischio effettivo connesso al riavvio delle lezioni in presenza: "Disponiamo di una mole di dati crescente che suggerisce che le scuole possano essere riaperte in sicurezza, e che (...) gli insegnanti non debbano essere vaccinati per poter riaprire le scuole in sicurezza", ha dichiarato Walensky nel corso di una conferenza stampa. "La vaccinazione degli insegnanti non è un prerequisito per la riapertura sicura degli istituti scolastici", ha ribadito la direttrice dei Cdc. (segue) (Nys)