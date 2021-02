Usa: Cdc, riapertura scuole non necessita di vaccinazione insegnanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha riferito di voler lavorare per una rapida riapertura delle scuole in collaborazione con le amministrazioni locali, e dando priorità alla vaccinazione degli insegnanti, intensificando gli sforzi diagnostici e di tracciamento e migliorando le infrastrutture scolastiche, specie per quanto riguarda la ventilazione e il condizionamento. Biden ha proposto lo stanziamento di oltre 170 miliardi di dollari per finanziare la realizzazione dei piani relativi al riavvio del comparto dell'istruzione Usa. I Repubblicani contestano però a Biden, e ai Democratici in generale, di aver appoggiato per mesi gli ostacoli opposti dai sindacati degli insegnanti alla riapertura delle scuole, a scapito dell'istruzione e della salute anche psicologica degli studenti. Alcuni sindacati, inoltre, continuano ad opporsi alla ripresa delle lezioni in presenza, e chiedono che ciò non avvenga prima della vaccinazione di tutto il personale scolastico. (Nys)