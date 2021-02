Usa: incriminato ex docente universitario accusato di aver celato legami con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno formalizzato i capi d'accusa a carico di Lin Yang, ex docente 43enne della Florida University, accusato di aver celato il suo sostegno e i contatti con il Partito comunista cinese, e di aver ottenuto 1,75 milioni di dollari in finanziamenti pubblici Usa a beneficio di una società finanziata dalla Cina. Ai tempi dei reati contestati, Yang viveva a Tampa, in Florida; sul suo capo pendono ora sei capi d'imputazione per frode e quattro per falsa testimonianza. Secondo gli atti d'accusa, consultati dal quotidiano "Epoch Times", l'ex docente universitario "ha intenzionalmente ingannato il suo datore di lavoro e il governo federale per ottenere oltre un milione di dollari in fondi per la ricerca". Yang "ha scelto di celare i suoi legami con la Repubblica Popolare Cinese, al fine di contribuire agli obiettivi strategici del governo cinese e ai propri interessi finanziari personali", recitano gli atti firmati dal viceprocuratore generale John Demers. I finanziamenti pubblici ottenuti da Yang sarebbero stati stanziati dal National Institute of Health per lo sviluppo di uno strumento di visualizzazione del tessuto muscolare. Come principale beneficiario dei fondi, Yang aveva l'obbligo legale di divulgare eventuali conflitti d'interessi, incluse attività di ricerca con società straniere. (segue) (Nys)