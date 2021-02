Usa: incriminato ex docente universitario accusato di aver celato legami con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso uno scienziato della Nasa, accusato di aver celato per anni legami con un programma di Stato della Cina teso ad arruolare talenti nei Paesi occidentali, ha ammesso la propria colpevolezza nel corso di una udienza del processo a suo carico. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia Usa. Il 66enne Meyya Meyyappan lavora alla Nasa ("National Aeronautics and Space Administration", l'Agenzia spaziale degli Stati Uniti) sin dal 1996, e dal 2006 ha assunto presso l'agenzia l'incarico di scienziato capo per la tecnologia esplorativa presso l'Ames Research Center nella Silicon Valley, in California. Secondo la pubblica accusa, l'uomo ha segretamente partecipato al programma di Stato cinese Thousand Talents Plan, ed ha assunto posizioni presso università oin Cina, Giappone e corea del Sud senza informarne la Nasa. Lo scienziato è accusato di falsa testimonianza, e rischia una condanna a cinque anni di reclusione e una sanzione sino a 250mila dollari. (Nys)