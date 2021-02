Cile: Covid, somministrate 128 mila dosi nel primo giorno del programma di vaccinazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni la vaccinazione verrà estesa progressivamente anche gli anziani oltre i 70 anni. Pinera ha definito il processo di acquisizione dei vaccini come "straordinariamente difficile" e come il "frutto di dello sforzo del governo". In base al calendario lo stesso Pinera ed il ministro della Sanità, rispettivamente di 71 e 72 anni, dovrebbero ricevere la prima dosi del vaccino Sinovac il prossimo 12 febbraio. Con l'arrivo di diecimila dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, lo scorso 25 dicembre, il Cile aveva iniziato l'immunizzazione dei sanitari che lavorano nelle unità di terapia intensiva (Uti) in alcuni ospedali nelle regioni di Biobio, La Araucanía, Magallanes, Metropolitana, Los Lagos, Los Ríos, Maule, Tarapacà e Valparaíso. (segue) (Abu)