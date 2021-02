Venezuela: Ong, solo 9 per cento produzione cibo è statale, l'91 per cento da privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato è responsabile solo del 9 per cento della produzione di cibo in Venezuela nel 2020, mentre il settore privato ha prodotto del 91 per cento restante. Lo ha detto Edinson Arciniegas, direttore di “Cittadinanza in azione”, un’Ong venezuelana attiva nel campo dei diritti sociali e della sicurezza alimentare. Il programma governativo dei Comitati locali di fornitura e produzione (Clap) rappresenta circa il 7 per cento della fornitura totale di cibo dello scorso anno. L’organizzazione ha inoltre che l'82 per cento del cibo consumato dai venezuelani viene importato, il ché mostra un drastico calo della produzione interna, in parte per la pandemia e la scarsità di carburante per trasportare i prodotti. Arciniegas ha sottolineato che nel 2011 i produttori venezuelani hanno contribuito al 45 per cento di ciò che finiva sulle tavole del Paese, mentre nel 2020 era solo il 18 per cento.(Vec)