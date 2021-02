Usa-Venezuela: amministrazione Biden non intende intavolare trattative con Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non intende intavolare nel breve termine trattative con il presidente venezuelano Nicolás Maduro, che gli Stati Uniti considerano un dittatore. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha assicurato: "Non mi aspetto che l'amministrazione dialoghi direttamente con Maduro, né alcun contatto con Maduro a breve termine". La posizione espressa dall'amministrazione Biden è in linea con quella dell'ex presidente Donald Trump. Con l'elezione di Biden, Maduro si è detto disposto a intraprendere un nuovo percorso di relazioni, basato sul rispetto, con gli Stati Uniti. "Questo Venezuela bolivariano e rivoluzionario del XXI secolo è pronto a voltare pagina e costruire nuovi percorsi di rispetto, dialogo e comunicazione diplomatica con il nuovo governo degli Stati Uniti", ha assicurato il presidente sudamericano. Tuttavia, Washington non ha modificato la sua posizione e durante la sua audizione di conferma, il segretario di Stato, Antony Blinken, ha affermato che Maduro è un "dittatore brutale" e che Juan Guaidó continuerà ad essere riconosciuto come presidente in carica del Venezuela. (Vec)