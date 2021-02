Usa: Pentagono annuncia "sospensione" dei piani per il ritiro delle forze dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha "sospeso" i piani per la riduzione della presenza militare in Germania. Lo ha annunciato ieri, 3 febbraio, il comandante delle Forze Usa in Europa e comandante supremo delle forze nato in Europa, generale dell'aviazione Tod Wolters. L'ufficiale ha spiegato che i piani, approvati dalla precedente amministrazione presidenziale, sono oggetto di una "revisione molto approfondita" da parte del nuovo segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin. "Il piano precedentemente avviato è stato congelato per consentire al nostro segretario della Difesa e alla sua amministrazione di condurre una revisione approfondita di tutto quanto è emerso sino al momento dell'insediamento del segretario Austin", ha dichiarato Wolters nel corso di una conferenza stampa. Il presidente Usa, Joe Biden, ha criticato più volte l'approccio del suo predecessore alla Nato, cui Trump aveva minacciato di revocare il sostegno a fronte di un contributo giudicato insufficiente da parte degli alleati di Washington. (segue) (Nys)