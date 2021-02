Usa: Pentagono annuncia "sospensione" dei piani per il ritiro delle forze dalla Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wolters ha precisato di non essere a conoscenza dei piani dell'attuale amministrazione presidenziale per il futuro della presenza militare in Europa: "La nuova amministrazione ci ha comunicato la necessità di condurre una revisione estesa a tutte le aree. Una volta ultimata tale revisione, torneremo alla fase di pianificazione". I piani approvati dall'amministrazione Trump la scorsa estate avrebbero comportato il ritiro di 12mila militari dalla Germania, pari a circa un terzo della presenza armata statunitense in quel Paese. Nelle intenzioni dell'ex presidente, circa metà degli uomini avrebbero fatto rientro negli Sati Uniti, mentre i rimanenti sarebbero stati ricollocati in altri Stati europei, a cominciare dalla Polonia. L'amministrazione Trump aveva anche espresso l'intenzione di trasferire il Comando usa per l'Africa, attualmente stanziato a Stuttgart, in Germania. (Nys)