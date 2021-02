Giappone: presidente Comitato olimpico Mori si scusa per commenti sessisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico del Giappone ed ex primo ministro di quel Paese, Yoshiro Mori, si è scusato oggi, 4 febbraio, per alcune sue dichiarazioni che lo hanno esposto ad accuse di sessismo. Durante un incontro straordinario del consiglio di amministrazione del Comitato olimpico che si è tenuto ieri, 3 febbraio, Mori ha infatti lamentato la tendenza delle donne a "parlare troppo" ed esprimere "un eccessivo senso di rivalità", in risposto ad una richiesta di aumentare la diversità di genere all'interno del consiglio. "Quando una donna alza la mano per parlare, tutte le altre sentono la necessitò di fare altrettanto. Finiscono tutte per dire qualcosa", ha dichiarato Mori, facendo riferimento alla sua precedente esperienza di presidente della Federazione del rugby giapponese. "Mi è stato detto che se aumentassimo la presenza femminile, dovremmo ridurre il tempo a disposizione per gli interventi. In caso contrario, non smetterebbero mai di parlare, e sarebbe un problema". Le dichiarazioni di Mori, rilanciate dalla stampa giapponese, hanno scatenato polemiche e contestazioni sui social media, e in particolare su Twitter, dove si sono rapidamente moltiplicate le richieste di dimissioni. Altri utenti, invece, hanno sostenuto che Mori non sia sessista, quanto piuttosto "vittima" della sua età avanzata - 83 anni - e di una concezione dei rapporti sociali ormai datata. (Git)