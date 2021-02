Imprese: automotive, Toyota punta a un nuovo record di produzione nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. punta ad aumentare la sua produzione globale sino al record assoluto di 9,2 milioni di autovetture nel 2021, grazie alla ripresa delle vendite seguita all'impatto della pandemia di coronavirus. Lo riferiscono fonti aziendali rilanciate dall'agenzia di stampa "Kyodo". L'obiettivo è superiore a quello di 9,05 milioni di autovetture fissato nel 2019, prima dello scoppio della pandemia, ed rappresenterebbe un incremento del 20 per cento rispetto alla produzione del 2020. Come altri costruttori di automobili, Toyota è stata colpita dagli effetti della pandemia sui consumi; l'impatto è stato però inferiore rispetto a quello subito dalla maggior parte delle aziende concorrenti, tanto che lo scorso anno l'azienda giapponese è tornata a reclamare la corona di primo costruttore di auto per volume di vendite. Alla fine dello scorso anno Toyota si è potuta avvantaggiare di una forte ripresa delle vendite sui mercati cinese e nordamericano. (Git)