Asia-Pacifico: Giappone e Regno Unito effettueranno esercitazioni navali congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Regno Unito condurranno esercitazioni navali congiunte quest'anno, a seguito dello schieramento del gruppo da battaglia della portaerei britannica HMS Queen Elizabeth in acque asiatiche. Lo hanno annunciato i ministeri della Difesa dei due Paesi, a margine del primo incontro nel formato "2+2" tra i ministri di Esteri e Difesa tenutosi ieri, 3 febbraio, per la prima volta da dicembre 2017. All'incontro, che si è tenuto in videoconferenza, hanno preso parte per il Giappone il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi e quello della Difesa, Nobuo Kishi; per il Regno Unito, gli omologhi Dominic Raab e Ben Wallace. "I quattro ministri hanno concordato che Giappone e Regno Unito sono massimi partner reciproci per la sicurezza rispettivamente in Asia ed Europa, e che condividono valori e interessi strategici", recita una nota diffusa dal ministero degli Esteri britannico a margine dell'incontro. (segue) (Git)