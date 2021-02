Asia-Pacifico: Giappone e Regno Unito effettueranno esercitazioni navali congiunte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Giappone, l'incontro ha fornito l'occasione per aumentare l'interesse e il coinvolgimento dell'Occidente sulle questioni territoriali che coinvolgono Giappone e Cina. Il ministro della Difesa Motegi ha espresso apprezzamento per la decisione di Londra di inviare una portaerei nella regione, come segnale di maggiore impegno nell'Indo-Pacifico. "Porteremo la cooperazione nei campi della sicurezza e della difesa tra Giappone e Regno Unito a un livello superiore", ha dichiarato Motegi. Wallace ha dichiarato che l'invio della HMS Queen Elizabeth e del suo gruppo da battaglia rappresenta "lo schieramento più significativo della Royal Navy nell'arco di una generazione, e dimostra l'impegno del Regno Unito a lavorare con i nostri partner nella regione per sostenere il sistema internazionale basato sulle regole, e promuovere la sicurezza e la prosperità collettive". (segue) (Git)